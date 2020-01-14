В Германии готовятся запретить автомобили с дизельными двигателями экологического стандарта Евро-5.

Осенью 2020 года в Германии попадут под запрет более 10 миллионов автомобилей. Дело в том, что в силу вступит закон, который запрещает использовать на территории страны машины стандарта Евро-5.

Как известно, в Германии уже запрещены все автомобили до Евро-4. Запрет начал действовать с 2018 года. Сегодня такие машины запрещены в большинстве немецких городов, включая Гамбург, Франкфурт и Штутгарт. Осенью же запрет расширят. На данный момент в Германии осталось около 15 миллионов машин с дизельными двигателями. Почти 80% из них попадут под запрет. Эксперты считают, что большая часть этих автомобилей может отправиться в Украину, потому что немцы будут пытаться избавиться от запрещенных авто, продавая их за бесценок. Оставлять машину у себя не имеет смысла, ведь за нарушение запрета им будет грозить серьезный штраф.

Отметим, что подержанные немецкие автомобили пользуются большим спросом у украинцев. Это не удивительно, ведь немецкие машины славятся своим качеством. Даже если им 15-20 лет, они все равно лучше представителей отечественного автопрома.

К сожалению, Украина сегодня двигается по сценарию, который Европа пережила 30-40 лет назад. Мы повышаем уровень автомобилизации, не думая о последствиях для окружающей среды. Эксперты считают, что в скором времени запрет на дизельные автомобили распространится далеко за пределы Германии, что с каждым годом будет усугублять ситуацию в нашей стране.

«Мы доведем уровень автомобилизации до европейского, увидим, что это очень плохо. Тратим много времени, теряем здоровье, падает средняя продолжительность жизни», - отмечает эксперт Дмитрий Беспалов.

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