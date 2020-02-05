Державний ПриватБанк звинуватили у неправомірних діях по відношенню до пенсіонерів

Про кричущий інцидент на тематичному сайті Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, націоналізований ПриватБанк спеціально нав'язує клієнтам похилого віку "мертві" картки.

"Зайшла вчора мама у відділення на пр. Металургів, 60а, р. Маріуполь. Цілі було дві: отримати ЕЦП і закрити картку. Вийшла з відділення з букетом карток! Обманюють на рівному місці! Для отримання ЕЦП типу необхідно було перевести свою пенсійну картку до них, а ще пенсійна не видається без ще якийсь карти, за карту мама так і не зрозуміла, тому що фахівець нормально нічого не пояснила. Всі мамині заперечення спеціаліст відділення не сприйняла. Що це за «розвод» пенсіонерів?!", -задається питанням обурена жінка.

Клієнтка також розповіла, що в районі, де проживає її мама, немає відділень Приватбанку, і їй для купівлі ліків доведеться їхати на маршрутці до найближчого банкомату.

"Я розумію, на відділеннях є плани, але це низько виконувати їх за рахунок непосвячених і хворих пенсіонерів. Шановне керівництво Приват, може нарешті варто знизити плани для відділень, щоб фахівці перестали займатися впарюванням мертвих карток?!", - резюмувала вона в своєму негативному відкликання.

"Нам дуже шкода, що виникла така ситуація. Ми вже передали необхідну інформацію профільним фахівцям, щоб вони провели ретельну перевірку даної ситуації. За її результатом з клієнтом зв'яжеться співробітник банку. Хочемо зазначити, що при користуванні пенсійною карткою не стягується комісія за зняття готівки в банкоматах Приватбанку або інших українських банків", - відреагував на скаргу в коментарях представник Приватбанку.

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