Для виходу на заслужений відпочинок українцям потрібно мати необхідну кількість страхового стажу

Про це пише Знай.

На сьогоднішній день абсолютно не має значення, хто і скільки працював, враховуючи радянський період або без нього.

найголовніше умови виходу на пенсію - розмір сплати роботодавцем страхових внесків до Пенсійного фонду України, адже потенційні пенсіонери ризикують залишитися без виплат від держави в разі відсутності такого стажу

За умови, якщо українцям не вистачає страхового стажу, то вони можуть його додатково докупити. Але вартість стажу, який пропонує держава, не така вже й маленька.

Страховий стаж - це період, протягом якого ви або ваш роботодавець сплачував страхові внески в Пенсійний фонд України.

Для того, щоб перевірити кількість страхового стажу, українцям достатньо зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду і зареєструватися там. Для авторизації потрібно створити свій електронний підпис, або отримати реєстраційний код в місцевому відділенні ПФУ.

Після авторизації потенційні пенсіонери отримують доступ в особистий кабінет, в якому буде відображено загальну кількість страхового стажу перед виходом на заслужений відпочинок.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні перерахують пенсії. Згідно із законодавством, індексація пенсій в Україні проводиться в автоматичному режимі.

Цей процес проводиться для того, щоб люди, які виходили на пенсію раніше, не отримували виплати від держави фактично на рівні прожиткового мінімуму.

Індексація пенсій проводиться за спеціальною формулою, яка враховує стаж, розмір зарплати, 50% від суми зростання середньої зарплати в Україні за минулі три роки і 50-відсотковий коефіцієнт зростання споживчих цін за минулий календарний рік.

В середньому, після кожного перерахунку пенсії виростають на 8-12%.

На індексацію пенсій можуть розраховувати люди, які отримують страхові виплати за законом (за віком, по інвалідності, за втрати годувальника, за вислугою років), військовослужбовці та чорнобильці-ліквідатори.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

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