ПриватБанк звинуватили в крадіжці грошей з рахунку клієнта

Свою скаргу на тематичному порталі Мінфін залишив незадоволений клієнт.

«Казковий банк. Протягом місяця двічі вкрали гроші 10 000 грн. На запит відповіли, що у них такий договір з Google, звертайтеся туди. Карту свою ніде не реєстрував, cvv не показував. Запропонували довести самому, що крадуть всередині банку», - описав свою ситуацію клієнт.

Він додав, що співробітники місцевих відділень ПриватБанку нічого не вирішують, а лише намагаються нав'язати людям кредит, щоб потім ці гроші вкрасти.

Зазначимо, що банк відреагував на коментар клієнта, написавши, що клієнти дають згоду на списання грошей з картки без додаткового підтвердження, коли залишають дані своєї картки на будь-яких сторонніх сайтах. Співробітник банку пояснив, що відв'язати карту легко можна в особистому кабінеті цього сайту.

«За зверненням клієнта в підтримку у подібній ситуації ми формуємо запит в міжнародну платіжну систему. Зі свого боку ми завжди робимо все, щоб питання було вирішене на користь клієнта і як можна швидше», - пояснили в банку.

Додамо, що це не перша ситуація, коли на сайті Мінфіну клієнти скаржаться на безконтрольне списання грошей зі своїх карток. За словами однієї з клієнток, ПриватБанк двічі списав з неї гроші за переказ коштів до Росії.

«Всі перевели, проте, як з'ясувалося через кілька днів, протягом 4 хвилин з мене зняли двічі по 12000 рублів, та ще й влізли в кредитні гроші», - написала жінка.

В службі підтримки всі стрілки перевели на систему-посередника, але, за словами жінки, Приват тільки раз запитував підтвердження на переказ коштів. І смс-підтвердження приходило тільки раз.

Відзначимо, що в коментарях співробітники ПриватБанку спробували безглуздо виправдатися, заявивши, що клієнтка сама надала реквізити карти, тому кошти були зняті. Але така відповідь тільки розлютила клієнтку.

«Це вина банку, а не якоїсь системи! Нехай вона ще 20 разів захоче списати гроші, але без моєї згоди і підтвердження це не припустимо!», - заявила вона.

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