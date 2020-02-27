Український уряд планує ввести нове трудове законодавство в найближчому майбутньому

Серед важливих нововведень - трудовий договір, який вже скоро буде обов'язковим в Україні.

Згідно з новим законодавством, такий документ потрібно буде підписувати навіть з сезонними робітниками і фрілансерами, які зазвичай працюють віддалено. А також зі студентами, які можуть виконувати роботу не весь день. Усього передбачено сім видів угод.

Головні умови в трудовому договорі:

- відпустка 30 днів в році замість 24;

- робочий тиждень був збільшений до 6 робочих днів (вирішує роботодавець);

- можливість звільняти працівників з підприємств без пояснення причини;

- відсутність трудових книжок.

Робочий час залишається таке ж - 40 годин на тиждень.

36 годин на тиждень - норма для працівників від 16 до 18 років. Аналогічна ситуація і для вагітних і працівників з шкідливими умовами праці.

Занятість від 22:00 до 06:00 буде розцінена як робота в нічний час. Вона повинна бути не більше 8 годин за кожну добу.

Можлива понаднормова робота, але тільки не для вагітних, дітей до 18 років і працівників з шкідливими умовами праці.

Щорічна оплачувана відпустка буде встановлений у розмірі 24 днів, а для дітей до 18 років - 31 день. Нардепи Кабінет міністрів з допомогою законопроекту також планують скасувати норму про обов'язкове 14-денному відпустці протягом року.

Ще працівники можуть збільшити можливий відпустку за власний рахунок з 15 до 30 днів.

Раніше повідомлялося, що за новим законопроектом працівник зможе розривати трудовий договір за своєю ініціативою, але він повинен попередити начальство за 14 днів. Якщо порушуються права працівників, то він повинен навести відповідні докази, а роботодавцю доведеться виплатити грошову компенсацію (мінімум 50 середньоденних зарплат).

Що стосується звільнення співробітників, то роботодавець може це зробити також з власної ініціативи і зобов'язаний виплатити компенсацію.

Більш того, працівника можуть звільнити без його згоди відразу і без попередження, виплативши йому компенсацію не меншу, ніж подвійний середньоденний заробіток за кожен робочий день зменшення терміну попередження.

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