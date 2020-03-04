Стало відомо, на які виплати можуть розраховувати українці при виході на пенсію

Про це пише Обозреватель.

Згідно із законодавством, при такій індексації, яка запланована на вересень, українці можуть отримати пенсію в розмірі 2680 гривень.

На таку виплату можна розраховувати за умови, якщо у потенційного пенсіонера є 35 років стажу.

При підрахунку виплат велику роль має розмір середньої зарплати по Україні. Для того, щоб отримати найвищу пенсію, українцям необхідно сплачувати внески із зарплати, яка в сім разів вище середньої. Однак і українці з середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Але на розмір виплат також може вплинути і держава, якщо буде підвищено розмір мінімальної зарплати.

Щоб розрахувати приблизний розмір виплати, то необхідно скористатися спеціальною формулою. В ній середню зарплату за три минулих роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Раніше ми розповідали про те, що українцям не варто очікувати підвищення пенсій у березні 2020 року. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабмін вирішив перенести індексацію.

Гончарук заявив, що прийнятий раніше закон про щорічну індексацію пенсій не передбачає певної дати для її проведення. Це означає, що рішення може бути прийняте у будь-який час.

«протягом року ми приймаємо рішення про те, з якої дати повинен відбутися індексація. Це рішення поки що у процесі розробки», - повідомив прем'єр.

За станом на 1 січня 2020 року розмір середньої пенсії в Україні становив 3082,98 грн.

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