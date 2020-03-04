Стало известно, на какие выплаты могут рассчитывать украинцы при выходе на пенсию

Об этом пишет Обозреватель.

Согласно законодательству, при следующей индексации, которая запланирована на сентябрь, украинцы могут получить пенсию в размере 2680 гривен.

На такую выплату можно рассчитывать при условии, если у потенциального пенсионера есть 35 лет стажа.

При подсчете выплат большую роль имеет размер средней зарплаты по Украине. Для того, чтобы получить наивысшую пенсию, украинцам необходимо платить взносы из зарплаты, которая в семь раз выше средней. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Но на размер выплат также может повлиять и государство, если будет повышен размер минимальной зарплаты.

Чтобы расчитать примерный размер выплаты, то необходимо воспользоваться специальной формулой. В ней среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам не стоит ожидать повышения пенсий в марте 2020 года. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Кабмин решил перенести индексацию.

Гончарук заявил, что принятый ранее закон о ежегодной индексации пенсий не предусматривает определенной даты для ее проведения. Это значит, что решение может быть принято в любое время.

«В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки», - сообщил премьер.

По состоянию на 1 января 2020 года размер средней пенсии в Украине составлял 3082,98 грн.

Напомним, украинцам раскрыли правду о новых правилах выхода на пенсию: "Не светит тем, кто...".

Как сообщала Politeka, Гончарук и Ко неожиданно взялись за работающих пенсионеров: что будет с выплатами.

Также Politeka писала, что украинцам повысят пенсии до 18 тысяч: "получат ее только...".