11 мільйонів українських пенсіонерів в 2020 році таки отримають індексовані пенсії

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

За її словами, підвищення пенсій буде здійснено протягом року, а почнеться робота в цьому напрямку вже з 1 квітня.

Вона також додала, що пенсії повинні щорічно збільшуватися на 11 відсотків.

Що стосується того, чому переиндексації пенсій не відбулося з 1 березня, то в Мінсоцполітики зазначили: для багатьох людей це стало несподіванкою, оскільки підвищену пенсію українці звикли отримувати саме в цей день. Правда, з 2017 року цифру 1 березня прибрали, однак у відомстві вважають, що цю дату потрібно повернути.

Нерівність пенсійного забезпечення – одна з найгостріших проблем у суспільстві.

«Між виплатами людей, які пішли 2 роки тому, і 20 – велика різниця. Нам треба осучаснювати пенсії, тому що це несправедливо. Відповідно, і переіндексацію отримувати на різні суми: один – дві тисячі, другий – до ста гривень. Ми скоригуємо, підготуємо програму», – запевнила чиновниця.

Раніше колишня глава Мінсоцполітики Юлія Соколовська також заспокоїла пенсіонерів. За словами екс-профільного міністра, планову індексацію пенсій не скасували, а перенесли на вересень 2020 року.

При цьому вона заявила, що до 2023 року середня пенсія в Україні зросте на 1200 грн, а деяким категоріям пенсіонерів будуть нараховувати ще більш високі виплати. У першу чергу це торкнеться найстаріших українців і тих, у кого низькі доходи.

1 березня 2020 року Кабмін повинен був проіндексувати більше 10 млн пенсій українців. Підвищені виплати мали перерахувати людям, які пішли на відпочинок за віком, по інвалідності, по втраті годувальника або за вислугою років.

На індексацію виплат можуть не розраховувати державні службовці, наукові працівники, ті, хто отримує максимальні пенсії і соціальні пенсії, тобто не має трудового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії (зараз 1644 грн).

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