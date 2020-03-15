Гривня закріпилася на нових позиціях, але подальша її доля невідома

Курс гривні в неділю, 15 березня, буде становити 25,85 за одну одиницю. Курс Євро буде 29,05 за одну одиницю. Ці показники збереглися з суботи, 14 березня. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Білоруський рубль тепер обходиться в 10,94 гривні за одну одиницю. А ось польський злотий залишився на рівні 6,66 за одну одиницю. Російський рубль на поточний момент опинився за ціною 3,45 за 10 одиниць.

Раніше ми повідомляли, що Курс долара до гривні може зрости до 30 гривень. Такий прогноз зробив аналітик Вадим Иосуб.

За його словами, такий курс може сформуватися через поширення коронавіруса по Україні та в світі.

"Може, теоретично, долар зрости до 30 гривень? Так, теоретично, може. Це буде залежати від зростання заражень вірусом у світі, в Україні, від тривалості і глибини фінансового шторму", - заявив він.

Крім того, експерт підкреслив, що курс долара залежить від ринку, попиту і пропозиції з боку населення і підприємств.

"НБУ своїми інтервенціями згладжує лише надмірні коливання курсу в окремі дні, як вгору, так і вниз. Але не НБУ визначає напрямок руху курсу, і те, наскільки вони будуть сильними, це робить ринок, в тому числі, і глобальний", - додав він.

Повідомлялося, що нафтова війна між Росією і Саудівською Аравією призвела до обвалу цін на нафту. Що це означає для України.

На даний момент Антимонопольний комітет говорить про те, що ціни на паливо в нашій країні - завищені, тому зараз ретельно досліджується ринок.

Варто відзначити, що на формування цін на бензин впливає не тільки нафту, тому великого зниження його вартості чекати не варто.

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