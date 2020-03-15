З 1 квітня в Україні проведуть індексацію пенсій, що торкнеться 11 мільйонів пенсіонерів

В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих у Європі, тому кожне підвищення радує українців. Цього разу підвищення торкнеться розрахункового розміру зарплати - приблизно на 11%. В результаті цього розмір пенсій має збільшитися на 200-500 грн.

Надбавка буде залежати від віку, стажу та розміру зарплат.

Так, 500 грн отримають українці старше 80 років, таких в Україні близько 1,5 млн осіб, а понад 200 грн для інших.

Осучаснення пенсії для всіх буде різним. Ідея осучаснення полягає в тому, щоб підвищувати розмір середньої зарплати, яка враховується у формулі розрахунку пенсій. Тобто, чим більше заробляли і довше працювали, тим вище буде осучаснення.

Нагадаємо, що пенсії в Україні рахуються за такою формулою:

середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по країні * стаж у роках * 1%.

Але тут є проблема для "старих" пенсіонерів, адже в Україні зарплати ростуть набагато швидше, чим підвищують пенсії.

Це означає, що "старі" пенсіонери з кожним роком стають біднішими, а "нові" отримують значно більше.

Також раніше повідомлялося, що відповідно до законодавства, підрахунок пенсійних виплат проводять з урахуванням трьох чинників: розмір середньої зарплати по країні, розмір індивідуальних внесків до Пенсійного фонду із зарплати і кількість страхового стажу.

Також відомо, що в Україні пенсійний вік для жінок зараз визначається залежно від дати їх народження. У 60 років жінки зможуть вийти на пенсію в 2021 році.

Право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку.

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