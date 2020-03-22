Курс валют в Україні 22 березня здивує всіх, гривня змусить долар і євро рятуватися втечею, чого не було вже давно
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, сто доларів будуть торгуватися за 2773,86 гривень (-6,39). Днем раніше за аналогічну суму "вічнозелених" довелося б віддати 2780,25 гривень.
А от з курсом євро будуть справжні чудеса. За 100 банкнот вам доведеться викласти 2963,59 гривень (-45,75). У попередній робочий день вони торгувалися за 3009,34 гривні.
Більш того, у Нацбанку розповіли, що до полудня п'ятниці, 20 березня, долар торгувався вже за 27,943 гривні.
Жінка вилікувалася від коронавіруса і розкрила головну деталь: що потрібно знати, щоб вижити
"Пруться на ринок": у Києві розгорівся скандал через пенсіонерів в маршрутках під час карантину
Платежі за електрику по-новому: з'явилося детальне роз'яснення для українців
Доплата до пенсій через карантин: "гроші перерахують тим, хто..."
До цього ми писали, що пандемія коронавіруса COVID-19 вже позначилася на економіці в усьому світі. В Україні курс долара пішов вгору, в обмінниках почалася паніка.
Економіст Борис Кушнірук розповів, що з курсом буде далі і як сильно може впасти гривня.
Зазначимо, експерт закликав не слухати лякаючі прогнози про те, що долар буде по 100 гривень.
"Об'єктивно, якщо Нацбанк України і Офіс президента не будуть робити дурниць, паніка може обвалити гривню до 30-32 гривень за долар. Але потім гривня все одно буде залишатися в межах 27-28 гривень за долар. І це було б оптимально в нинішніх умовах", - вважає Кушнірук.
Нагадаємо, у РФ звинуватили Зеленського в обвалі цін на нафту, скандальну заяву.
Також Politeka повідомляла, що курс стрімко змінюється, українців попередили про зростання цін.
А ще Politeka писала, що НБУ різко змінив курс валют, долар атакує з новою силою.