Курс валют в Україні 22 березня здивує всіх, гривня змусить долар і євро рятуватися втечею, чого не було вже давно

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, сто доларів будуть торгуватися за 2773,86 гривень (-6,39). Днем раніше за аналогічну суму "вічнозелених" довелося б віддати 2780,25 гривень.

А от з курсом євро будуть справжні чудеса. За 100 банкнот вам доведеться викласти 2963,59 гривень (-45,75). У попередній робочий день вони торгувалися за 3009,34 гривні.

Більш того, у Нацбанку розповіли, що до полудня п'ятниці, 20 березня, долар торгувався вже за 27,943 гривні.

До цього ми писали, що пандемія коронавіруса COVID-19 вже позначилася на економіці в усьому світі. В Україні курс долара пішов вгору, в обмінниках почалася паніка.

Економіст Борис Кушнірук розповів, що з курсом буде далі і як сильно може впасти гривня.

Зазначимо, експерт закликав не слухати лякаючі прогнози про те, що долар буде по 100 гривень.

"Об'єктивно, якщо Нацбанк України і Офіс президента не будуть робити дурниць, паніка може обвалити гривню до 30-32 гривень за долар. Але потім гривня все одно буде залишатися в межах 27-28 гривень за долар. І це було б оптимально в нинішніх умовах", - вважає Кушнірук.

Нагадаємо, у РФ звинуватили Зеленського в обвалі цін на нафту, скандальну заяву.

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