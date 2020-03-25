Україна зіткнеться з серйозним фінансовою кризою з-за епідемії коронавіруса COVID-19
У Міжнародному валютному фонді вже заявили, що розвинені країни повинні надати підтримку країнам з низьким рівнем доходу. Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.
"Прогноз по зростанню світової економіки в 2020 році є негативним - спад буде таким же, як під час світової фінансової кризи, або ще гірше", - сказала Георгієва і додала, що МВФ готовий задіяти всю кредитну ємність в 1 трлн доларів.
У світі чекають серйозної рецесії, гірше, ніж в 2008-2009 роках. При цьому важливо відзначити, що в такій ситуації найбільш вразливими виявляються економіки країн, що розвиваються, до яких відноситься і Україна.
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Рецесія економіки виражається в наступному:
- зростає інфляція,
- підвищуються ціни на всі види товарів/послуг,
- знижуються обсяги виробництва,
- скорочується кількість робочих місць, зростає безробіття,
- знижується кількість видаваних кредитів,
- зростають обсяги грошових переказів в інші країни,
- знецінюються біржові індекси,
- підвищується сума заборгованості держави.
Вже зараз в Україні почали різко зростати на ключові продукти харчування - овочі, крупи і так далі. При цьому гривня продовжує падіння на валютному ринку.
Нагадаємо, раніше екс-міністр економіки України Віктор Суслов заявив, що падіння гривні в умовах карантину через коронавіруса може бути дуже суттєвим.
"З тих рішень, які вже прийняті, видно, що курс гривні падатиме. На скільки – складно сказати. Я думаю, що якщо він впаде до рівня 30-35 гривень за долар, то це буде ще успіхом. Проте я не виключаю, що падіння буде великим", - заявив він.
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