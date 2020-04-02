Що потрібно знати про нововведення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням захворювання з Китаю

Про це повідомляє прес-служба глави держави в середу.

Закон, зокрема, передбачає доплату в розмірі до 300% від заробітної плати медикам та іншим працівникам, задіяним у лікуванні хворих з новим захворюванням, а працівникам соціального захисту населення, що надають послуги громадянам, які перебувають вдома, - до 100% заробітної плати.

На період карантину уряд зможе вводити граничні ціни на товари протиепідемічного призначення і соціально значущі товари.

Також закон звільняє від сплати ПДВ ввезення в Україну і постачання ліків, медичних виробів та обладнання для протидії пандемії звільняється від сплати ПДВ.

Крім того, встановлено нульовий акциз та спрощені процедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів.

Також документом передбачено виплату допомоги по частковому безробіттю працівникам малих і середніх підприємств, для яких будуть збережені робочі місця під час карантину.

Спрощується оформлення дистанційної роботи - працівники мають право розподіляти робочий час на свій розсуд, а виконання дистанційної роботи не призводить до яких-небудь обмежень трудових прав або зменшення зарплати. Всі соціальні виплати в період карантину будуть продовжені автоматично - громадянам не потрібно піддавати себе небезпеки і з'являтися у відповідних установах.

Тепер заборонено підвищувати процентні ставки за всіма кредитними договорами. А споживчі кредити, взяті до 2017 року, тимчасово звільняються від штрафів і пені.

Закон збільшує ліміти для груп платників єдиного податку фізичних осіб - підприємців: перша група - з 300 тисяч до 1 млн грн, друга група - з 1,5 млн до 5 млн грн, третя група - з 5 млн до 7 млн грн.

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