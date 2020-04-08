Карантин через епідемію китайського вірусу спровокував обвал цін на ринку нерухомості

Про це пише РБК-Україна.

Як стверджують експерти, вже зараз вартість оренди квартир опустилася на 30-50%, і це безпосередньо пов'язано з тим, що багато підприємств припинили роботу, а працівників відправили у відпустку за свій рахунок.

"Багато людей, які планували придбання житла, відмовилися від угод, оскільки очікують падіння цін. Ціни на нерухомість поки що залишаються стабільними, але кількість угод скоротилася", - стверджує аналітик Олександр Хмелевський.

Експерт також зазначив, що скасування чи послаблення карантину не призведе до суттєвого пожвавлення економіки України.

"Світова криза вже почалася, і вона вкрай негативно позначиться на Україні. Частина підприємств збанкрутує, будівництво частини об'єктів буде заморожено. Різко зросте безробіття, впадуть доходи населення. Гривня буде знецінюватися, а інфляція зростати. Все це призведе до падіння попиту на нерухомість. У доларовому еквіваленті ціни на нерухомість можуть знизитися до 2020 року на 15-20%. Разом з тим, через девальвацію гривні, ціни в гривні можуть залишитися незмінними і навіть зрости. З припиненням карантину дещо зросте попит на оренду житла. Тим не менш, він не відновиться до рівня початку року і весь 2020 буде перебувати в стагнації", - озвучив всі нюанси Хмелевський.

Також аналітики прогнозують, що після закінчення карантину більшість українців захочуть придбати собі нерухомість, особливо будинок з земельною ділянкою. І після кризи швидше відновляться "ті, хто продає не просто квадратні метри, а пропонують покупцям продуману концепцію простору для життя".

Раніше ми розповідали, що українці будуть по-новому платити за комуналку на карантині. У найближчим часом можуть запустити можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або "гарячі" телефонні лінії українських банків.

В Кабміні також додали, що пенсіонери зможуть оплачувати комуналку безпосередньо у листоноші при отриманні пенсії та грошової допомоги, або замовивши заздалегідь відповідну послугу по телефону.

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