ПриватБанк вирішив несподівано змінити кредитний ліміт на картці клієнта під час карантину

Відповідний відгук від обуреної українки з'явився на сайті «Мінфін». У ньому клієнтка банку розповіла про те, що ще три роки тому встановила на своїй карті кредитний ліміт у 2000 гривень. Всі ці роки з її рахунку знімалися відсотки, прописані в договорі, проте під час карантину банк вирішив різко змінити кредитний ліміт клієнта, забувши попередити її про це.

«Від 08 04 2020 року, коли карантин, люди не мають можливості заробляти, економлять на всьому (я в тому числі), наш дорогий банк вирішив змінити мені кредитний ліміт, не попередивши заздалегідь ні про що, і зняти з мого рахунку всі наявні там кошти! Як розуміти це? Три роки все було добре, а тут що сталося?», - йдеться у відгуку.

Вона підкреслила, що таке рішення банку «перейшло вже всі межі».

У свою чергу, представники Приватбанку заявили, що кредитний ліміт встановлюється для кожного клієнта індивідуально і «розраховується за допомогою складною математичної моделі, включає в себе сотні факторів». Також у своїй відповіді вони підкреслили, що при активному користуванні продуктами банку в майбутньому можливе збільшення ліміту.

«При зменшенні кредитного ліміту змінюється доступна для користування сума, але при це банк не списує таку ж суму з карти», - додали в банку.

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