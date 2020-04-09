ПриватБанк решил неожиданно изменить кредитный лимит на карте клиента во время карантина

Соответствующий отзыв от возмущенной украинки появился на сайте «Минфин». В нем клиентка банка рассказала о том, что еще три года назад установила на своей карте кредитный лимит в 2000 гривен. Все эти годы с ее счета снимались проценты, прописанные в договоре, однако во время карантина банк решил резко изменить кредитный лимит клиента, забыв предупредить ее об этом.

«От 08 04 2020 года, когда карантин, люди не имеют возможности зарабатывать, экономят на всем (я в том числе), наш дорогой банк решил изменить мне кредитный лимит, не предупредив заранее ни о чем, и снять с моего счета все имеющиеся там средства! Как понимать это? Три года все было хорошо, а тут что произошло?», - говорится в отзыве.

Она подчеркнула, что такое решение банка «перешло уже все границы».

В свою очередь, представители ПриватБанка заявили, что кредитный лимит устанавливается для каждого клиента индивидуально и «рассчитывается с помощью сложной математической модели, включающей в себя сотни факторов». Также в своем ответе они подчеркнули, что при активном пользовании продуктами банка в будущем возможно увеличение лимита.

«При уменьшении кредитного лимита меняется доступная для пользования сумма, но при этом, банк не списывает такую же сумму с карты», - добавили в банке.

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