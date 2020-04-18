Долар подешевшає на 13 копійок, згідно з курсом валют на 21 квітня
Національний банк України встановив на вівторок, 21 квітня, курс долара на рівні 27,07 грн. Це на 0,1248 грн. дешевше у порівнянні з попереднім банківським днем, передає Politeka.net з посиланням на сайт НБУ.
Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 27,0774 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 17 квітня становить 27,2022 гривень за 1 долар.
Євро на 21 квітня подешевшав на 20 коп. і склав 29,43 грн.
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Курс валют злетить з котушок, гривні не залишать жодного шансу: чого чекати українцям
Раніше ми повідомляли, Мінекономіки опублікувало базовий консенсус-прогноз "Україна в 2020-2021 року: наслідки пандемії", згідно з яким, у 2020 році середній курс долара складе 28,85 гривень за долар. Однак, вже в грудні валюту можна буде купити за 29,95 грн. за долар. У 2021 році, очікується курс від 28 грн до 31,3 грн. за долар. Ціни при цьому за поточний рік зростуть на 5,8%.
"За прогнозами експертів, Україна буде демонструвати більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Карантинні заходи будуть додатково посилені і триватимуть до кінця другого кварталу, що матиме більш негативний вплив на економіку країни, в результаті чого відновлення буде дуже повільним", - йдеться в прогнозі.
Також ми писали, за інформацією фінансиста Олексія Гончарова, МВФ прогнозує падіння ВВП України в 7,7%, хоча ще уряд Олексія Гончарука допускав зростання в 3%.
"І так як зараз через карантин продовжує активно зупинятися промисловість, то я допускаю падіння не тільки в 7,7% (5% з яких ми можемо побачити вже до кінця цього кварталу), але і у всі 18% до кінця року", - попередив експерт.
Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".
Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.