Нова ініціатива Кабіну по «торгівлі» заробітчанами з європейскими країнами може призвести до того, що ці самі заробітчани назавжди втечуть

Таку думку у своєму блозі для «Главреда» озвучив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Мотивуючи заборону на виїзд за кордон українців з турботою про здоров'я в період пандемії коронавіруса, в Кабміні вирішили контролювати заробітчан. Однак в умовах, коли в країні з'явилися сотні тисяч безробітних, а сотні тисяч бізнесменів загнулися на карантині, відмовлятися від пропозицій роботи за кордоном для наших громадян є величезною помилкою.

Якщо говорити про турботу про здоров'я, то ті ж заробітчани, яких просила Фінляндія, пройшли б там двотижневий карантин, а потім отримували б 1000 євро «чистими» на руки, працюючи легально.

У Кабміні ж натомість не запропонували рівним рахунком нічого.

«Там заявили про створення 500 тисяч робочих місць для людей, які будуть працювати в сфері звичайної фізичної праці - тобто в озелененні, прибиранні територій, будівництві доріг тощо. І в цій сфері заробітна плата становить від 6 до 8000 гривень. І, знову-таки, після вирахування податків фактично на руки громадяни отримають від 4800 до 5600 гривень, тобто трохи менше, ніж 200 євро. І саме ця різниця у п'ять разів в майбутньому змусить українців шукати роботу за кордоном і підвищить ступінь недовіри до влади та Кабміну», – зазначає Воскобойник.

За словами експерта, організація чартерних рейсів в умовах пандемії і закритих кордонів може бути введена тільки після домовленості між МЗС двох країн.

«І після заяви глави МЗС України ми можемо судити про те, що ніхто нікуди не полетить», – підкреслює він.

Не отримавши добра від уряду України, європейські країни, та ж Німеччина, наприклад, вирішила проблему. Вже до кінця травня вона планує привезти 80 тисяч трудових мігрантів з Румунії і Болгарії.

Чим такі витівки Кабміну можуть обернутися для України в майбутньому, Воскобойник пояснив дуже просто:

«Наші люди дуже добре вміють рахувати гроші. Після закінчення карантину у нас почнеться соціально-економічна криза. А тому, що ми сировинна країна, ця криза може бути гіршою, ніж в інших країнах ЄС. Отже, в Україні впаде рівень життя і люди почнуть виїжджати набагато більше і частіше, ніж це було до початку карантину. І цілком можливо, що ця хвиля призведе до того, що люди почнуть шукати собі місце за кордоном, де вони могли б залишитися назавжди».

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