Курс валют в Україні 4 травня здивує, після тривалої заморозки долар і євро покажуть протилежні тенденції

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Сьогодні долар коштуватиме вам 2695,92 гривні за стодоларову купюру. Днем раніше валюта коштувала 2697,14 грн (-1,19). А скоєно протилежної ситуація буде з курсом євро: за купюру в 100 євро доведеться віддати 2929,39 гривень (+5,15).

Як повідомлялося раніше, зараз дуже вдалий час, щоб купувати валюту в обмінниках. На даний момент гривня всіма силами намагається тримати планку на валютному ринку, щоб не піти в круте піке.

Валюти в обмінниках було достатньо, а ось охочих здати або купити її практично не спостерігалося. За словами експертів, зміцнення гривні пов'язано з низькою діловою активністю.

Що стосується наступного тижня, то фахівці прогнозують нове зміцнення національної валюти. Якісь значні зміни курсу можливі тільки після часткової відміни карантину, яку Кабмін має намір почати 11 травня.

"Низька ділова активність, пов'язана з купівлею та продажем валюти на міжбанківському ринку, збережеться, а це значить, що і на готівковому ринку змін курсу практично не очікується. Тому курс продажу готівкової залишиться в коридорі 27-27,5", - прогнозує Олег Пендзин.

Аналітик Олександр Охріменко впевнений, що у готівкового долара ще є потенціал подешевшати у продажу, дійшовши в середньому до 27,10 гривень. При цьому спред збережеться, тобто здати його можна буде не дорожче 26,85.

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