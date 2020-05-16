Українських пенсіонерів попередили, що індексації пенсій до кінця нинішнього року не буде

Як повідомляє Politeka, про це розповіла заступник начальника головного управління Пенсійного фонду Олена Бойко.

«Не були підвищені пенсії пенсіонерам, у яких середня константа вище, ніж передбачено урядовою постановою. Якщо досі такий показник становив 4404 гривні, збільшивши його на 11%, середній став складати 4778 гривень. Отже, у тих пенсіонерів, які виходили на пенсію в минулому році, показник вище, і по таких справах перерахунок не зроблено», - зазначила вона.

Бойко також уточнила, що не індексувалися пенсії, які видавалися за спеціальними законами. Зараз проводиться їх оцінка відповідності закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Передбачається, що такі пенсіонери отримають підвищену пенсію до 25 травня. При цьому, за її словами, індексація пенсій проводиться раз у році, тому до кінця 2020 року його більше не чекати.

Як ми писали раніше, в ПФУ затвердили новий показник зарплати, який необхідний для розрахунку пенсій. Як повідомили в прес-службі фонду, середня зарплата в березні склала 9 905,39 гривень.

Відповідно до законодавства, розмір пенсій розраховується за спеціальною формулою і він буде індивідуальним для кожного пільговика: середня зарплата в Україні за останні три роки (цифру дає фонд) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, потім множать на стаж у роках і ще раз множать на коефіцієнт стажу (1%).

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