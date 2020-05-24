Українські чиновники вирішили підвищити розмір виплат, які одержують громадяни через травми, отримані на виробництві

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Фонд соціального страхування України.

Так, протягом перших чотирьох місяців цього року на підвищення виплат вже було виділено майже три мільярди гривень. А середній розмір виплат потерпілим або сім'ям, чиї родичі загинули на виробництві, зріс на 11,7% і досяг позначки 3 657,75 гривень.

Разом з тим чиновники стверджують, що середній розмір щомісячної виплати становить 5 003,34 гривні.

Уточнюється, що фонд здійснює страхування понад 12 млн працюючих громадян на випадок травм або захворювань, які можуть виникнути внаслідок виконання професійних обов'язків.

На даний момент в Україні 205,5 тисяч осіб і сімей, які отримують такі виплати. З них 89,3 тисячі – потерпілі, які працюють у вугільній галузі, а також їх сім'ї.

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Так, проект закону знаходиться етапі громадського обговорення і поки що не зареєстрований у Верховній Раді. Документ передбачає створення трьох професійних пенсійних програм: право на отримання пенсійних виплат до 50 років; отримання пенсійних виплат при досягненні 55 років і можливість взяти участь в накопичувальній системі на умовах, які визначені в колективних договорах, які дадуть можливість отримувати виплати після 55 років.

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