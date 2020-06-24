Ідея "Слуг народу" ввести податок на авто для українців є звичайним злодійством



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.



За його словами, така ініціатива "Слуг народу" є справжнім здирництвом.



"Хочуть п@дараси, щоб за нові машини вартістю від 977 тис гривень платили кожен рік по штуці баксів. Вісім років. Типу розкіш. Тобто вісім тисяч баксів ти повинен заплатити, крім того, що з кожного літра бензину або солярки платиш 30-40% податків. При купівлі авто платиш пару штук в пенсійний фонд, косар або навіть більше зелені платиш тільки за реєстрацію. Плюс ще покриваєш ввізні мита в декілька тисяч доларів, які роблять машину в бідній Україні дорожче, ніж у Німеччині", - емоційно висловився політолог.

Також він зазначив, що "Слуги народу" таким чином викачують гроші з простих українців.

"Немає сенсу підтримувати податками це держава шахраїв і злодіїв. Оскільки немає ніякої кризи, вони тупо п@здят наші гроші", - вважає політолог.

Романенко впевнений, що розплата за таку "тупорилу ідею" від "Слуг народу" не змусить себе довго чекати.