Ідея "Слуг народу" ввести податок на авто для українців є звичайним злодійством
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, така ініціатива "Слуг народу" є справжнім здирництвом.
"Хочуть п@дараси, щоб за нові машини вартістю від 977 тис гривень платили кожен рік по штуці баксів. Вісім років. Типу розкіш. Тобто вісім тисяч баксів ти повинен заплатити, крім того, що з кожного літра бензину або солярки платиш 30-40% податків. При купівлі авто платиш пару штук в пенсійний фонд, косар або навіть більше зелені платиш тільки за реєстрацію. Плюс ще покриваєш ввізні мита в декілька тисяч доларів, які роблять машину в бідній Україні дорожче, ніж у Німеччині", - емоційно висловився політолог.
Також він зазначив, що "Слуги народу" таким чином викачують гроші з простих українців.
"Немає сенсу підтримувати податками це держава шахраїв і злодіїв. Оскільки немає ніякої кризи, вони тупо п@здят наші гроші", - вважає політолог.
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Романенко впевнений, що розплата за таку "тупорилу ідею" від "Слуг народу" не змусить себе довго чекати.
"Я не знаю, кому в СН спала на думку така тупорила ідея, але неважливо. Просто ми будемо вас мочити точно також, як Пороху рік тому. З усіх стволів. Як ви з нами, так і ми до вас", - заявив політолог.
В той самий час, він вважає, що цей закон прийнятий не буде.
"Я впевнений, що вони закон не приймуть, отримавши по тупим рогам. Навіщо тоді це робити? Тому що замість мізків корабельні сосни. Ну і рейтинг Зеленського ще не занадто сильно впав. Так що саме час допомогти це зробити", - сказав Романенко.
Нагадаємо, що зараз жителі України повинні сплачувати податок у 25 тисяч гривень на рік, якщо їх автомобіль не старше п'яти років, а його середня ринкова вартість починається від 375 мінімальних зарплат - у 2020 році це 1,7 мільйона гривень. Автори документа пропонують розширити критерії і змусити більше громадян платити гроші в скарбницю.
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