Про що потрібно знати українцям

Українцям збираються виплачувати нову компенсацію на дітей

Зокрема, повинні отримати компенсацію за вартістю "Пакунків малюка" на дітей, які народилися в 2020 році, але не отримали бебі-бокс.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

"30 червня 2020 року за результатами розгляду скарг учасників закупівлі Антимонопольний комітет України ухвалив рішення відмінити процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка", – йдеться у повідомленні.

Через це в міністерстві розробили проект урядового рішення, який передбачає виплату компенсації, яка складе близько 5 тисяч гривень. Тому 5 тисяч гривень отримають ті, хто не отримав бебі-бокс.

Проблеми з видачею бебі-боксів виникли ще в квітні. В управлінні соцзахисту обіцяли, що ті, хто не отримав "пакунок малюка", зможуть подати заяву протягом 60 днів після народження дитини, ось тільки поки карантин був, заяви та документи не приймали, лише консультували онлайн, тому вже утворилися черги.

Без обіцяних бебі-боксів залишилися в Запорізькій, Тернопільській, Закорпатській, Вінницькій і Дніпропетровській областях.

Куди сумніше ситуація в Донецькій області. Свого бебі-боксу не дочекалися понад 14 тисяч жінок та їхніх немовлят, адже там проект поки так і не стартував – з 2018 року.

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