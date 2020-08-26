Уніфікація тарифів "Укрзалізниці" на перевезення порожніх вагонів ставить під загрозу "Велике будівництво" президента
Про це йдеться в матеріалі "Укрзалізниця" на сайті "Обозреватель".
Видання повідомляє, що 5 серпня на офіційному сайті Міністерства інфраструктури був розміщений проект наказу, яким вносяться зміни в коефіцієнти до залізничних тарифів, що пропонують уніфікувати тарифи на перевезення порожніх вагонів. Прийняття цього проекту, за оцінкою експертів, призведе до істотного подорожчання всіх проектів, які реалізуються в рамках «великого будівництва».
"Зараз тариф на перевезення порожнього вагона після вивантаження вантажу першого класу становить 1533 грн; другого класу - 2326 грн; третього - 3730 грн. Згаданий наказ пропонує встановити єдиний тариф у 2326 грн.» ,- йдеться в матеріалі.
На думку експертів, на тлі реальної загрози недофінансування "великого будівництва" його подорожчання здатне поставити хрест на цьому глобальному проекті.
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Так, голова Інституту публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ Сергій Биков зазначає, що при будівництві автомобільних доріг у тому числі активно використовуються щебінь та інші матеріали, що перевозяться залізницею. Після підняття тарифів на перевезення, витрати на їх доставку істотно зростуть.
"Щебінь є позакласовим вантажем. Відповідно, плата за порожній пробіг при його перевезенні ще нижче, ніж при перевезеннях вантажів першого класу. Зміна коефіцієнта, як пропонує Міністерство, зробить вартість перевезення щебеню вже з вересня вдвічі дорожчою за його власну вартість. А проекти, де він використовується-золотими", - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, раніше Федерації роботодавців ПЕК заявляла, що підвищення залізничних тарифів на вантажоперевезення збільшить транспортні витрати енергопідприємств на 150 млн грн в поточному році і ще на 1 млрд грн. - у наступному, що призведе до катастрофи в галузі.
У свою чергу екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.