Уніфікація тарифів "Укрзалізниці" на перевезення порожніх вагонів ставить під загрозу "Велике будівництво" президента

Про це йдеться в матеріалі "Укрзалізниця" на сайті "Обозреватель".

Видання повідомляє, що 5 серпня на офіційному сайті Міністерства інфраструктури був розміщений проект наказу, яким вносяться зміни в коефіцієнти до залізничних тарифів, що пропонують уніфікувати тарифи на перевезення порожніх вагонів. Прийняття цього проекту, за оцінкою експертів, призведе до істотного подорожчання всіх проектів, які реалізуються в рамках «великого будівництва».

"Зараз тариф на перевезення порожнього вагона після вивантаження вантажу першого класу становить 1533 грн; другого класу - 2326 грн; третього - 3730 грн. Згаданий наказ пропонує встановити єдиний тариф у 2326 грн.» ,- йдеться в матеріалі.

На думку експертів, на тлі реальної загрози недофінансування "великого будівництва" його подорожчання здатне поставити хрест на цьому глобальному проекті.

Так, голова Інституту публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ Сергій Биков зазначає, що при будівництві автомобільних доріг у тому числі активно використовуються щебінь та інші матеріали, що перевозяться залізницею. Після підняття тарифів на перевезення, витрати на їх доставку істотно зростуть.

"Щебінь є позакласовим вантажем. Відповідно, плата за порожній пробіг при його перевезенні ще нижче, ніж при перевезеннях вантажів першого класу. Зміна коефіцієнта, як пропонує Міністерство, зробить вартість перевезення щебеню вже з вересня вдвічі дорожчою за його власну вартість. А проекти, де він використовується-золотими", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше Федерації роботодавців ПЕК заявляла, що підвищення залізничних тарифів на вантажоперевезення збільшить транспортні витрати енергопідприємств на 150 млн грн в поточному році і ще на 1 млрд грн. - у наступному, що призведе до катастрофи в галузі.

У свою чергу екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.