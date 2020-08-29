Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити кримінальне провадження у справі «Роттердам+» підтвердило законність застосування принципу імпортного паритету при визначенні ціни на вугілля і безпідставність раніше висунутих підозр

Про це йдеться в офіційній заяві компанії ДТЕК.

«Це рішення в черговий раз підтвердило, що порядок формування прогнозної ціни на електроенергію в 2016 році визначив прозорі правила роботи на оптовому ринку електроенергії, які до цього не застосовувалися», - йдеться в заяві.

У ДТЕК підкреслили, що доцільність використання принципу імпортного паритету і відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практикам європейських країн були підтверджені міжнародними дослідженнями.

Цей принцип був затверджений в меморандумі з МВФ при визначенні ціни на газ. Також компанія протягом чотирьох років використовувала цей принцип ціноутворення при продажу вугілля як приватним, так і державним енергогенеруючим компаніям.

"ДТЕК завжди послідовно виступав за впровадження в Україні прозорих європейських механізмів ціноутворення і відмову від ручного регулювання. Компанія шкодує, що рішення НКРЕКП Про впровадження таких принципів стало інструментом для політичних маніпуляцій і багаторічного цькування компанії», - зазначили в компанії.

ДТЕК також повідомив, що розглядає можливість захисту репутації компанії і своїх співробітників, які зазнали необґрунтованого переслідування в рамках цього кримінального провадження, в судовому порядку.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитку.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила нанесення збитків від дії формули "Роттердам". До цього також жодна державна експертиза, що проводиться за ініціативою НАБУ і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі "Роттердам" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу до суду і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування у справі "Роттердам" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів.

Формула "Роттердам" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.