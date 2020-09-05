Громадський діяч Андрій Пальчевський звинуватив владу у знущанні над народом на догоду Міжнародному валютному фонду

Як передає Politeka.net, з критикою економічної політики уряду Пальчевський виступив в ефірі програми "Пульс" на каналі "112 Україна".

Лідер партії "Перемога Пальчевського" розкритикував умову МВФ, яка стосується повернення величезних зарплат членам наглядових рад при державних підприємствах. Громадський діяч упевнений, що такі умови потрібно «душити на корені», так як ненормально, що МВФ нав'язує Україні такі умови.

За словами Пальчевського, Аргентина винна МВФ у десятки разів більше, ніж Україна. Однак країна диктує Фонду свої умови.

"І що робить Аргентинський уряд? Каже: ми віддамо вам тільки половину. Що роблять інші - приймають умови. А наш уряд знущається над нашим народом і вичавлює", - зазначив Пальчевський.

Лідер політичної сили впевнений, що незважаючи на борги Україну можна привести до процвітання. Для цього потрібен зовсім інший підхід.

"Розумієте, я завжди кажу, що якщо брати в борг, то не мільярд доларів, а 50 мільярдів доларів, 100 мільярдів доларів. Ми зможемо тоді і економіку створювати і в разі чого, як то кажуть, це ж їхні проблеми - тих, хто дає», - заявив Пальчевський.

Він також додав, що велику країну можуть побудувати тільки розумні люди. Тому українцям потрібно "робитися розумними за всіма показниками".

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив справжню причину можливого скасування виборів: "ситуація в "зеленому стані" сумна".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкритикував Зеленського за бажання залишитися президентом ще на 5 років: «я прихильник жорстких термінів».

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