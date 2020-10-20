Українцям готують нові покарання за неправильне носіння масок

Як передає Politeka.net, про це свідчить поданий до Верховної Ради законопроект №3891, який розміщений на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, маска і респіратор будуть вважатися правильно одягненими лише в тому випадку, якщо вони закривають ніс і рот.

Якщо законопроект буде прийнятий, за перебування в будівлях і транспорті громадського типу в період карантину без правильно одягнених масок українців штрафуватимуть на суму від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів — від 170 до 255 грн.

Така пропозиція Кабміну розділила українців на два табори: одні виступили на підтримку штрафів, але були і ті, хто був категорично проти даної ініціативи.

"Нас можна тільки грошима змусити дотримуватися карантину. І правильно, що хочуть штрафувати. Якщо не розуміємо, може так зрозуміємо" ,"По іншому люди не розуміють елементарного. Але питати з інших мастаки. Треба карати однозначно" ," себе починайте штрафувати за те, що ви обіцяєте і не виконуєте", "самі майже не носять, а народ змушують, якщо я йду одна і нікого поруч, якого біса я буду в масці", "замість листівок агітаційних нехай маски роздають, більше користі", "Люди самі винні в такій кількості зараження так що думаємо", "Нашим людям не доходить, я - за", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, що стало відомо, що чекає школярів після виходу з канікул, Заява МОН

Як писала Politeka, Посилення карантину, в Міносвіти оголосили батькам своє рішення

Також Politeka писала, в канікули в школах України переносять, озвучені нові терміни

























