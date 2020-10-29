У розпал пандемії в уряді стурбовані стимулюванням патріотичних поглядів українців настільки, що виділяються мільйони

28 жовтня Кабмін схвалив проект постанови, який дозволяє використовувати бюджетні кошти з Фонду боротьби з COVID-19, не тільки для покриття витрат на виробництво всього телевізійного серіалу, але і для підтримки реалізації окремих періодів (етапів).

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на заяву прес-служби Міністерства культури та інформаційної політики.

Це рішення дозволить більш ефективно використовувати 100 млн грн, виділених на створення суспільно значимого аудіовізуального контенту і підтримку кіногалузі в умовах кризи. Уточнюється, що ці кошти повинні бути використані до кінця поточного року.

Раніше ми повідомляли, в Мінфіні відзвітували, на що пішли кошти з Фонду боротьби з корупцією-19 станом на кінець жовтня. В цілому Україна "витратила" 34,1 млрд гривень або 52% від загальної суми. Зокрема, майже 6 млрд на охорону здоров'я, понад 9 млрд на соцзахист, 2,4 млрд на правопорядок, понад 16 млрд на нові дороги і на культуру 6 млн.

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