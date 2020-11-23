Замість того, щоб з'ясовувати вогнища поширення вірусу, влада займається килимовими бомбардуваннями

Таку думку висловив український політолог Руслан Бортник на своєму каналі в YouTube.

Як відомо, днями український уряд заговорив про те, щоб ввести повний локдаун в Україні через стрімке зростання числа хворих коронавірусом. Політолог Руслан Бортник пояснив, чи призведе таке рішення влади до акцій протесту, як це нещодавно відбувалося під парламентом.

"Це все відбувається на тлі того, що суспільний настрій і ставлення протиепідемічним заходам змінюється. Ми бачили протести в Німеччині, в Україні ... 61% українців не підтримують повного локдауну, карантин вихідного дня неефективним вважають 62% українців", - розповів про опитування Бортник.

Таким чином, каже політолог, влада нашої країни намагається "закрутити гайки" і змусити українців дотримуватися заходів карантину. Він розповів, що поліція вже виписувала штрафи на бізнес в карантині, а тепер Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за неношення масок на суму від 170 до 255 гривень.

"Якщо ви не носите маски в транспорті або якомусь публічному заході, тепер поліцейські зможуть вас оштрафувати. Все це демонструє кризу відносини між владою і суспільством, тому що суспільство більше не довіряє владі", - зазначив Руслан Бортник.

За словами українського політолога, уряд зараз розуміє, що на ньому лежить відповідальність за смерті і покалічені життя, тому показує, що вживає заходів для поліпшення ситуації з коронавірусом.

"Замість того, щоб встановлювати осередки поширення інфекції, лікувати хворих і ізолювати людей, які мали з ними контакти, ми досі займаємося килимовими бомбардуваннями економіки. Три тижні локдауну-це мінус 1% ВВП, а це приблизно 2 мільярди доларів", - уточнив політолог.

Нагадаємо, що політолог пояснив, чому мери деяких міст відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, Руслан Бортник вважає, що карантин вихідного дня не допоможе поліпшити ситуацію з пандемією.

Також Politeka писала, що Бортник проаналізував прийнятий бюджет на наступний рік.