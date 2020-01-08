Володимир Путін довів маленьку дівчинку під час різдвяної служби в Спасо-Преображенському соборі

Президент РФ Володимир Путін останні пару років поспіль відзначає Різдво в одному і тому ж соборі. Так, цього року президент Росії прийшов в Спасо-Преображенський собор в Санкт-Петербурзі на різдвяну службу.

Як повідомляє Politeka.net, не обійшлося без курйозів під час служби. Маленька дівчинка розплакалася, побачивши Путіна. Відео опублікував у Twitter журналіст Дмитро Смирнов.

На відео видно, як маля очевидно злякалася і продовжує плакати, стоячи поруч з президентом РФ. Не дивлячись на те, що дівчинка плаче президент РФ залишився байдужим до її сліз, продовжуючи слухати різдвяну службу і посміхається. Тільки дівчинка, яка стоїть позаду, спробувала заспокоїти налякану дитину.

Користувачі мережі досхочу посміялися над подібним курйозом, який стався з президентом Російської Федерації.

"Чому у світській державі ми повинні дивитися на злодія, в церкві", "Тіло розслаблене, погляд з поволокою...На мене так п'яний сусід дивиться, коли щось йому треба", "Дід - Викрадач Різдва", "Батьків, цей упир вже давно з'їв, на минулі свята...", " Третій рік поспіль дідусь у бронежилеті і бабусиній кофтині зустрічає свято в одному і тому ж місці намагаючись викликати жалість публіки. Але одразу ще сильніше. Нічого не допомагає. Цирк!".

Девочка и президент: Рождество в Спасо-Преображенском соборе pic.twitter.com/Z1rmER4nNT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020

Також раніше повідомлялося, що у мережі опублікували смішне відео з главою РФ, який виголошує новорічну промову. На екрані дата – 2047 рік, в кадрі – помітно постарілий російський лідер.

Запис з'явився в мікроблозі Мид Роисси в Twitter.

На запису обличчя президента зістарили за допомогою графічного редактора, трохи змінили і голос, зробивши його більш «старим», а от суть звернення та ж: обіцянки і плани на світле майбутнє.

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