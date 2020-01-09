Найнадійніші паролі у безграмотних людей

Щоб придбати товари за зниженими цінами, потрібно встигнути зловити момент, коли "Чорні п'ятниці" вже закінчаться, а новорічні знижки ще не почнуться.

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Батько каже ледачому синові:

- Ну що це за життя - лежиш цілими днями на дивані, дивишся телек, дівок додому водиш, їси чіпси, п'єш пиво...

- Бать, я не зрозумів, ти оце зараз мене критикуєш чи заздриш?!

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Молодий чоловік звертається до професора-сходознавця:

- Шановний Аполлінарій Аристархович, я прошу руки вашої дочки!

- Знаєте, юначе, - з пафосом у голосі відповідає професор, - відповідь я повинен дізнатися у Великого Дракона, як це завжди робили мудреці на Сході.

- Аполлінарій Аристархович, у цьому немає необхідності. Благословення вашої дружини я вже отримав!

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- Тату, а правда, що мене в капусті знайшли?

- Правда! А вчора - за гаражами. А позавчора - на зупинці. Досить горілку жерти, синку!

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Тільки що нявкнув на кота, він так на мене подивився, як на шизофреніка...

Напевно, дурість якусь сказав...

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- Саро, не смій мені перечити!

- Абрамчик, я і не заперечую. Я мовчу…

- Тоді забери думку зі свого обличчя!

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Суддя каже:

- Ви стверджуєте, що кидали в свою сусідку тільки помідорами?

- Так.

- Тоді як ви поясните рани на її тілі?

- Помідори були в банках!

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- Люся, я тебе прошу, спробуй менше лаятися матом.

- Я тобі шо, пе@рила якась, йопта?

- Ні, ти шестирічна дівчинка.

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- Життя коротке, мистецтво вічне!

- Петрович, ти вже дістав: третю годину паркан дофарбувати не можеш.

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Чому, коли в оголошенні про вакансії пишуть "гідна заробітна плата", не уточнюють, що це зарплата, гідна сліз, насмішок і співчуття?

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На майданчику для вигулу собак:

- Ваша собака зараз задушить мою!

- Почекайте, у мене ж болонка, а у Вас ротвейлер...

- Ну так, вона у нього застрягла в горлі!

Нагадаємо, Путін з опухлим лицем і зморшками налякав мережу.

Як писала Politeka, що Лукашенка висміяли через білоруський Майдан проти Росії.

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