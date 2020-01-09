Найнадійніші паролі у безграмотних людей
Щоб придбати товари за зниженими цінами, потрібно встигнути зловити момент, коли "Чорні п'ятниці" вже закінчаться, а новорічні знижки ще не почнуться.
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Батько каже ледачому синові:
- Ну що це за життя - лежиш цілими днями на дивані, дивишся телек, дівок додому водиш, їси чіпси, п'єш пиво...
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- Бать, я не зрозумів, ти оце зараз мене критикуєш чи заздриш?!
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Молодий чоловік звертається до професора-сходознавця:
- Шановний Аполлінарій Аристархович, я прошу руки вашої дочки!
- Знаєте, юначе, - з пафосом у голосі відповідає професор, - відповідь я повинен дізнатися у Великого Дракона, як це завжди робили мудреці на Сході.
- Аполлінарій Аристархович, у цьому немає необхідності. Благословення вашої дружини я вже отримав!
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- Тату, а правда, що мене в капусті знайшли?
- Правда! А вчора - за гаражами. А позавчора - на зупинці. Досить горілку жерти, синку!
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Тільки що нявкнув на кота, він так на мене подивився, як на шизофреніка...
Напевно, дурість якусь сказав...
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- Саро, не смій мені перечити!
- Абрамчик, я і не заперечую. Я мовчу…
- Тоді забери думку зі свого обличчя!
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Суддя каже:
- Ви стверджуєте, що кидали в свою сусідку тільки помідорами?
- Так.
- Тоді як ви поясните рани на її тілі?
- Помідори були в банках!
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- Люся, я тебе прошу, спробуй менше лаятися матом.
- Я тобі шо, пе@рила якась, йопта?
- Ні, ти шестирічна дівчинка.
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- Життя коротке, мистецтво вічне!
- Петрович, ти вже дістав: третю годину паркан дофарбувати не можеш.
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Чому, коли в оголошенні про вакансії пишуть "гідна заробітна плата", не уточнюють, що це зарплата, гідна сліз, насмішок і співчуття?
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На майданчику для вигулу собак:
- Ваша собака зараз задушить мою!
- Почекайте, у мене ж болонка, а у Вас ротвейлер...
- Ну так, вона у нього застрягла в горлі!
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Як писала Politeka, що Лукашенка висміяли через білоруський Майдан проти Росії.
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