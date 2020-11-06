Дружину президента Олену Зеленську розкритикували через вбрання на офіційному заході

На зустріч з послом Аргентини перша леді одягла брючний костюм дуже вільного крою. Відповідні знімки з'явилися на її офіційних сторінках у соцмережах.

Першу леді просять змінити стиліста. Користувачі соцмереж вважають, то подібні наряди тільки псують фігуру Олени Зеленської.

"Штани один жах», "Ленку одягає Кошового дружина???", "Костюм з асистента зняли?», «Леді... Обійняти і плакати...", "Хто одягає дружину президента? У неї явно талант! Талант, Одягни дівчину з ідеальною фігурою, щоб виглядати так нерозумно (вибачте за відвертість)», «Ленка знову в "одязі старшої сестри"? Позорище", " Ну що це за вбрання? Ніякого виду. Все ж молода і красива жінка. Як так можна одягатися?", "Терміново поміняйте стиліста для Олени!!!", "Красива молода жінка, з прекрасною стрункою фігурою! Сміливо можна сказати"дівчина"! Ну хто ж її так спотворює?! Спеціально, чи що?", "Ви така красива, і фігура у Вас шикарна, навіщо ж Вам підбирають такі невдалі образи", "Це костюм Юзика", - пишуть в коментарях.

У той же час знайшлися і ті, кому наряд першої леді сподобався.

"Красива перша леді! І одягаєтеся ви невимушено в європейському стилі. Молодець! Так тримати!",- похвалили Зеленську.

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