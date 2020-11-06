Представниці одного з "Загонів Путіна" записали гнівну промову з приводу результатів виборів у США

Кадри, в якому пенсіонери в пух і прах розносять процес народного волевиявлення в Америці, опублікували на каналі "Загони Путіна Soc Sprav".

Категоричну заяву на камеру зробила одна з пенсіонерок:

"Ми, громадська організація "Загони Путіна", категорично не згодні з цими виборами, що проходять в Америці. Суцільне шоу бардачне, влаштоване на весь світ. З усіх джерел інформації видно, всі обурені! Та вони порядку не можуть у себе в Америці навести! Вони влазять в усі країни, в політичну, у внутрішнє життя. Позорище на весь світ! Те, що ми бачимо, як проходять вибори в Америці, – це вакханалія і порушення всіх людських прав в їх країні. Так не повинно бути. Це не вибори, це потворне шоу!".

Далі старенька підкреслила, що "Загони Путіна" не визнають вибори в Америці "категорично" і закликала те ж зробити світову спільноту.

Однак апофеозом всього запису стали останні кадри, на яких герої відео хрестяться і дякують Богові за те, що живуть у Росії, а не в США.

Чоловік, яикй стоїть позаду, побачивши, як хреститься "спійчрайтер", з посмішкою вимовив: "Так ви ж не з того боку хреститеся!".

"Чекайте Байдена, скоро приїде в під'їздах вам какати", "Ви б краще за виборами в Росії так обурювалися ніж в Америці. Вони і без вас розберуться. В чужому оці смітинку бачать, а в своєму колоди не помічають", "" вибори в Америці ви, значить, не визнаєте, а російські вибори і референдуми визнаєте? Це, звичайно, не шоу було, коли проводили на пеньках і лавочках. Та й Путін теж в інші країни не влазить, поки прості росіяни бідують, правда?" – іронізують коментатори.

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