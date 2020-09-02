Картину з поцілунком п'ятого президента Петра Порошенка і його наступника Володимира Зеленського продають на OLX

Фотографію картини "Поцілунок Зеленського і Порошенка" разом з її ціною опублікували на OLX її автор, столичний художник Жло-Banksy.

"Привіт. Я-Жло-Бенксі. Це, як Бенксі, тільки якби він жив в Україні. Продаю свою першу роботу з Зеленським і Порошенком, які цілуються. Називається "Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертної любові". Акрил, Розмір: 60х90 см. покрита лаком. Стартова ціна – 1000$. Хто дасть більше – той і забере полотно. Закриваємо аукціон 26 вересня 2020 – в день народження Петра Олексійовича", - йдеться в тексті оголошення.

"Чувак вирішив запиляти, як могла б відбутися ця слізна зустріч, і вирішив продати на OLX", – йдеться в підписі в групі "Ху*вий Київ".

На малюнку два політика злилися в гарячому поцілунку в губи й абсолютно не схожі на непримиренних опонентів.

Раніше ми писали, що Зеленський розповів, як ставиться до свого попередника Петра Порошенка. Він зізнався, що не довіряє йому і не хоче з ним зустрічатися через те, як лідер "ЄС" поводився під час передвиборчої кампанії. Президент пригадав образи від свого політичного опонента перед виборами.

"Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю, - зазначив Володимир Зеленський. - Він витирав об мене, мою сім'ю, ці ботоферми... Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їхня брехня: що я там наркоман, я там ще щось".

Ми також писали, що український інтернет облетів саркастичний колаж з портретами всіх президентів України, які по черзі по'єднують риси зовнішності один одного.

У цій кумедній таблиці розміщені фото колишніх керівників України Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, Віктора Януковича, Петра Порошенка і нинішнього гаранта Володимира Зеленського.

Оригінальність цього "приколу" полягає в тому, що обличчя президентів плавно змішуються в зовнішності. Тому виходить досить кумедний мікс.

Нагадаємо, українцям показали реальні масштаби багатства Зеленського: "Витратив 11,5 мільйонів на...".

Як повідомляла Politeka, Зеленський показав, що зробив для країни, підколовши Порошенка.

Також Politeka писала, що у Раді проговорилися про нову змову Зеленського і Порошенка.