В інтернеті активно висміюють нещодавню зустріч лідерів Білорусі та РФ Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, створюючи безліч мемів на цю тему
Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікації у соцмережах.
Як відомо, у Сочі відбулася зустріч Путіна з Лукашенком. До Росії президент Білорусі прилетів для того, щоб обговорити економічні питання і подальший розвиток відносин між двома державами.
Під час розмови не залишилася без уваги й тема протестів у Білорусі. Громадяни РБ вже більше місяці регулярно виходять на вулиці з вимогою відставки Лукашенка, який в серпні був переобраний на новий термін, однак, на думку більшості виборців, результати були сфальсифіковані.
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Після переговорів Путіна і Лукашенка в мережі з'явилася величезна кількість мемів, так би мовити, на будь-який смак. В мемах інтернет-користувачі висміювали здебільшого саме Лукашенка. Головним приводом для жартів стали пози президентів в кріслах.
В мережі жартували і з приводу того, як Лукашенко "випрошував" гроші у Путіна.
А ще користувачі висміювали те, що Путін широко розставив ноги, тоді як Лукашенко, як пишуть в мережі, швидше нагадував його васала. Користувачі соцмереж не впустили можливості проявити творчість на тлі такої зустрічі президентів.
Нагадаємо, Білорусь офіційно дозволила "погостювати" військам Росії та Сербії: "Слов'янське братство".
Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.
Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців Лукашенка зняли на відео.