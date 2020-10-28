Президент РФ Володимир Путін привітав режисера Микиту Михалкова з днем народження
Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікував російський журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.
"Ваше здоров'я, Микита Сергійович": як виглядала "zoom-Вечірка" з боку Путіна", - повідомив він у підписі до посту.
Росіяни таку милу бесіду президента і режисера не оцінили:
"Сидить, випиває на самоті і з екраном цокається! І це керівник країни? Він же згниє скоро в бункері!", "Коли цей хоробрий Дід вилізе з бункера?", " Бухати в бункері це перший крок до алкоголізму.)))", " Зустрілися дві самотності...",- писали в мережі.
Раніше радянський і російський кінорежисер Микита Михалков заявив, що анексований Крим "заслужив вважатися Росією споконвіку".
Він висловив упевненість, що"пройде час і всім стане зрозуміло, що не могло і не повинно бути інакше". Тому що, за його словами, "Крим заслужив вважатися Росією споконвіку".
"Мені здається, що це стає зрозумілим тим людям, хто не зашорений і не переляканий, хто не боїться у себе вдома в демократичних країнах опинитися під репресіями або внутрішніми санкціями", – заявив Міхалков в одному з інтерв'ю.
Нагадаємо, скандальний Міхалков дорікнув "невдячних" українців.
Як повідомляла Politeka, очманілий Михалков зібрався силою "повернути українців", безумство на межі.
Також Politeka писала, що скандальний Міхалков "передрік" Україні лякаюче майбутнє.