Російський президент Володимир Путін проїхав на автомобілі Aurus по трасі "Таврида", яка з'єднує Керч, Сімферополь і Севастополь

Під час візиту на окупований Крим Путін проінспектував нову трасу, на будівництво 250 кілометрів якої виділили 166 мільярдів рублів, передає Politeka.net. з посиланням на росЗМІ.

Путін сів за кермо російського автопредставницького класу і, розглядаючи по сторонах, висловив свою думку про трасу, проїхавши кілька кілометрів, та заявивши, що не завадило б зробити більше з'їздів, а потім поспілкувався з працівниками, які будували дорогу.

Перед поїздкою Путін пристебнувся, зазначивши, що інакше "штраф доведеться платити".

Зазначимо, що виглядав при цьому президент РФ дещо розчарованим. Мережу відразу ж облетіли фотожаби із зображенням політика за кермом, особливу увагу на яких привертав вираз обличчя.

"Мені тут дуже погано", "Ви розчарували діда", "Коли побачив свою з/п після оплачуваної відпустки", "Он там чайку поп'ємо" (фото з Олексієм Навальним) і тому подібні підписи прикрасили ці меми.

Більш того, користувачі відзначили ще один цікавий момент. На загальному фото Путіна з будівельниками помітили чоловіка, який свого часу був рибалкою, теж, до речі під час візиту російського президента.

Раніше ми розповідали про те, що Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів, як Володимир Путін може підставити Україну з водою в Криму.

На його думку, окупанти можуть обмежити Кримське населення у воді або взагалі відключити її, якщо у населення і підприємств виросте в ній потреба.

"Вони будуть говорити, що вода ось є. Нехай не півдня, нехай дві години в день. Але вона є, тому що російський уряд про вас турбуються. Хоча це погана Україна її вам не дає, там фашисти, бандерівці, але завдяки нашому уряду вода є", - пояснив Чубаров.

Ми також розповідали про те, що в Криму запустили ролик про необхідність приймати душ замість ванної, щоб економити воду.

Нагадаємо, Маломуж назвав умову повернення Криму Україні.

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Крім того Politeka повідомляла, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "Найбільша зрада".