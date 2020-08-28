В Росії священики все міцніше обживаються в армії

Так, на форумі "Армія 2020" були представлені камуфльовані ряси для священнослужителів у Збройних силах РФ, свічки кольору хакі та інша церковно-військова атрибутика, передає Politeka.net.

Однак, як виявилося, ще кілька років тому у Росії провели навчання з розгортання мобільних храмів, повідомляє «Армія.Inform».

Мобільна церква являє собою великий надувний намет на парашутній платформі П-7. За інформацією журналістів, така використовується для військової техніки і вантажів.

У комплекті до "храму" йде і церковне начиння. Серед іншого, там є ікони на банерній тканині та інші предмети, які потрібні для проведення богослужінь. Все це загорнуто в поролон, щоб нічого не пошкодилося і не розбилося під час десантування.

Зазначається, що російські військові розгортають церкву за п'ять-сім хвилин.

Що ж стосується ряс кольору хакі, які показали на військовій виставці, то глава синодального відділу РПЦ зі взаємин із Збройними силами єпископ Стефан розкритикував ідею ввести облачення для священнослужителів з камуфляжної тканини, оскільки вона не була узгоджена з церквою.

Ми також розповідали про те, що російський протоірей Димитрій (Смирнов), який, пересуваючись на Майбаху, радив зубожілим на карантині співвітчизникам просити "милостиньку і жменьку крупи", похвалив практику Російської православної церкви освячувати ядерну зброю, назвавши її чудовим винаходом, завдяки якому Росія досі існує.

Нагадаємо, заражений священик зазиває українців на літургію.

Як писала Politeka, скандальний священик РПЦ "прокляв" тих, хто закриває церкви.

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