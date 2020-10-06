Нічим не відрізняється від інших кандидатів

Кандидат у мери Сум зізнався, що йде на позицію міського голови, щоб красти гроші з бюджету

Як передає Politeka.net , відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Так, один з кандидатів в мери Сум Анатолій Почечун чесно розповів про те, що робитиме у випадку, якщо виграє вибори.

"На посаду йду, щоб пи***ть гроші з бюджету, трошки конкурентів по бізнесу покошмарити... На інтереси сумчан, та й на самих сумчан якось п***й... Побачив - у мери вибори. Подивився, що робити треба, зрозумів, що людей на****вати я вмію і люблю — і ось я тут", — заявив він.

Як виявилося, роль Почечуна зіграв український стендап-комік Фелікс Редька.

В кінці свого інтерв'ю дав українця і жителям Сум дійсно слушну пораду.

"Я ж людина з народу. Якщо мером стану, може люди зрозуміють, що чиновники — це верхівка айсберга. Хочеш жити Добре - за собою стеж і дитину правильно виховуй. А то виросте ху**ом і мером стане", - зазначив він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року , де українці, зокрема, обиратимуть мерів міст. Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.

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