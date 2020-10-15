Президент РФ Володимир Путін заявив про створення другої вакцини від "китайського" вірусу, але нарвався на критику в мережі
Як передає Politeka.net, уривок зі звернення російського лідера опублікував журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.
"Путін: Новосибірський центр "Вектор" зареєстрував сьогодні другу російську вакцину проти коронавірусу "ЕпіВаКкорона", - йдеться в підписі до відео.
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Росіяни досить скептично віднесли до даного повідомлення і засумнівалися в ефективності ліків.
"Нехай її собі введе. Ректально", "І в чому ж відмінність з першою?", "Наступну порцію отрути підвезли", "Буде напевно неспецифічний сильно імуногенна, а звідси можливі побічні ефекти і ускладнення. Час покаже", "Ніде немає, у нього аж 3, а Нобелівську все не дають", "Хто-небудь йому пояснить, що тут важливо не кількість, а якість?", "А вони точно вакцини з аскорбінками не плутають?",- насміхалися в мережі.
Нагадаємо, у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців: "попередня ціна...".
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