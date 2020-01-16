Російський президент Володимир Путін знову став героєм їдкою політичної карикатури

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи нової кариктуры стала раптова відставка Дмитра Медведєва з поста прем'єр-міністра Російської Федерації.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна і Дмитра Медведєва вирішив висміяти російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом "Альоша Ступін".

На карикатурі він зобразив Володимира Путіна з шапкою Мономаха, який дає копняка прем'єру Дмитру Медведєву. У кадрі також можна побачити потенційного главу уряду Михайла Мішустіна, якого лідер Кремля тримає на ланцюгу.

"Прощай, Мишко, привіт Мишко!", "Кругообіг ведмедиків у владі. Реально чорний полковник гряде. Наплачемся", "Їхав Івась на коні, вів стареньку на ремені...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Альоша, це просто бімба!!", "Витяг з колоди чергового чекіста", "Ведмідь на Дерипаску схожий", "У Мішустіна обличчя Муссоліні", "Одна з кращих робіт Альоші за останній час!" "Хоч виспиться МедВед. До весни", "Шедевр", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією карикатуриста.

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачувати", "астолько сильно, що лайкати страшно", "Геніально!", "У фашистських тільки ручки і ніжки в іншу сторону!", "Це новий рівень я вважаю", "Наша бабуся!", - жартують користувачі під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні