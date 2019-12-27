З'явилися нові подробиці жахливої авіакатастрофи, яка сталася в Казахстані
Про це пише місцеве видання tengrinews.kz, яке опублікувало розповідь одного з очевидців трагедії.
За словами пасажирки, вона сиділа біля біля крила літака і їй дивом вдалося вибратися з салону.
"Був страшний звук. Літак криво летів. Все було як в кіно: крики, плач людей. Я не можу все це описувати, страшно дуже. Потім удар, гуркіт, і прямо переді мною впала залізяка і закрила вихід. Я втратила в цей момент дар мови. Я сиділа біля крила літака. Пам'ятаю, що наступила на крило літака. Всі кричали, що літак вже на землі може вибухнути", - згадує жінка, що пережила авіакатастрофу.
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За словами іншого пасажира Аслана Назаралієва, при взльоті у літака почали сильно розгойдуватися крила, після чого повітряне судно впало на землю.
"Літак почав хитатися з боку в бік і став спускатися. Мені здалося, що ми просто невдало приземлилися. Потім дивлюся, у нас обрушилася частина літака. Хтось відкрив аварійний вихід. Ми вийшли на крило і бачимо, що друга частина літака під завалами. Стюарди, як зазвичай, заспокоювали, а коли я вже отямилася, ми вже були відрізані від другої частини літака. Усе швидко відбувалось. Коли вийшли, під'їхала охорона, потім пожежники і потім тільки швидка. Нас відразу забрали", - розповіла одна з пасажирок літака.
Пізніше з'явилася інформація про те, що на борту літака Bek Air перебували громадяни України. У комітеті НС МВС Казахстану підтвердили, що серед пасажирів були українці Юрій та Яна Сон.
«Вони живі», — заявив офіційний представник комітету Нурсултан Нурахметов.
У прес-службі МВС країни додали, що подружня пара отримали переломи хребтів з 3 по 7 відділ.
За інформацією Telegram-каналу Baza, літак, на борту якого 100 чоловік, звалився на землю через раптову відмови двигунів. Мінінфраструктури країни заявило, що в аеропорту Алма-Ати припинені всі польоти літаків Fokker-100 до моменту, поки не будуть встановлені всі обставини трагедії.
У прес-службі аеропорту також додали, що перед зльотом літак Fokker-100 двічі зачепив хвостом ЗПС, після чого він отримав крен на правий бік, а через час лайнер допустив зіткнення з двоповерховим будинком.
За офіційними даними, в результаті авіакатастрофи загинули 12 чоловік, 49 отримали травми і були госпіталізовані. 18 пасажирів перебувають у важкому стані.
Раніше ми повідомляли про авіакатастрофу, яка сталася сьогодні вранці, 27 грудня, в Казахстані. Було відомо, що повітряне судно, на борту якого знаходилося 100 чоловік, впало за межами аеропорту.
Повідомлялося, що після зльоту літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховим будинком.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також пообіцяв, що винні у катастрофі будуть покарані.
Нагадаємо, літак впав поблизу житлового будинку: все в чорному диму.
Як повідомляла Politeka, смертельна НП сталася на борту літака, "врятувати не вдалося".
Також Politeka писала, що літак з людьми впав у воду: десятки людей безслідно зникли.