Влада Ірану заарештувала кількох людей, які, ймовірно, винні у катастрофі українського літака, передає агентство Reuters

14 січня представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі повідомив, що влада затримали деяких людей, чиї дії призвели до “випадкового ураження іранської ракетою” Boeing 737 української авіакомпанії МАУ.

Чиновник не розкрив інших подробиць.

Нагадаємо, що літак, який летів з Тегерана в Київ, було збито поблизу тегеранського Міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні. На борту було 176 осіб, серед яких 11 українців, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану. Всі вони загинули.

Влада Ірану визнала, що літак було збито помилково, і обіцяє покарати всіх винних у трагедії.

Пізніше стало відомо, що спецслужби Ірану загрожують родичам загиблих. Вони заявили, що не віддадуть тіла, якщо родичі будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном.

Поведінка української влади у ситуації зі збитим під Тегераном лайнером МАУ не пішло на користь її іміджу на міжнародній арені. Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив відомий політолог Віктор Небоженко, передає Politeka.

Загибель Боїнга не просто не згуртувала українське суспільство, але ще й злякала українську владу. Через свою недосвідченість і нерішучість вона просто не знала, що робити.

"І замість того, щоб відразу прийняти версію Заходу - США, Великобританії, Канади та Австралії про ракетну атаку Ірану на український Боїнг, наші офіційні органи та ЗМІ стали тягнути час, шукати додаткові аргументи і транслювати точку зору Кремля про технічну поломку, яка призвела до катастрофи нашого літака», – заявив Небоженко.

Нагадаємо, момент знищення ракетою українського Боїнга потрапив на відео: сенсаційні кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, встановлено місце запуску ракети з літака МАУ: «Це могла бути тільки…».

Також Politeka писала, що бунт через збитого Боїнга розгорівся в Ірані з новою силою, людей не зупинити.