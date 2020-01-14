Українка, яку у Польщі кинули вмирати, померла 13 січня

Роботодавець у Польщі викинув жінку на вулицю з інсультом. Про смерть українки повідомив Вітольд Горовский, екс-дипломат і голова суспільно-культурного товариства "Польща-Україна".

Нагадаємо, кошмарний інцидент стався ще навесні 2018 року у Великопольському воєводстві. Роботодавець хотів уникнути відповідальності за нелегального працівника, тому вивіз жінку в місто і викликав поліцію до нібито п'яній жінці.

Згідно з повідомленням дипломата, Оксана перебувала на реабілітації в Польщі до грудня 2018 року, а потім її перевезли в рідне село неподалік від Турки Львівської області. Там за нею доглядала родина.

"Її загальний стан був хорошим, але вона не відновила свою здатність до самостійного життя. Два тижні тому я зв'язався з Наталією (сестрою Оксани. - Ред.) і отримав інформацію про те, що вона все ще перебуває в будинку своєї сім'ї", - пише Горовский.

13 січня Оксана померла, вона довго страждала від ниркової недостатності. Однак причина смерті поки не називається.

Зазначимо, роботодавця, який не допоміг українській заробитчанке, у якої стався інсульт у Польщі судили, однак справу призупинили.

Українка проживала на території закладу, де вона була незаконно працевлаштована. У неробочий час у неї стався інсульт, але роботодавець не викликав допомогу. Він відвіз жінку і її сестру в околицю Сьрода-Вєлькопольського, де зупинився біля автобусної зупинки, і вже потім зателефонував на номер екстреної служби. На місце приїхала поліція, а також карета швидкої допомоги. Жінку у важкому стані госпіталізували. У лікарні у неї підтвердили крововилив мозку.

Роботодавцю, Енджей Ц., було висунуто дев'ять звинувачень. Вісім з них стосувалися нелегального працевлаштування працівників. За це йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Після інциденту Енджей Ц. заявив про допомогу постраждалій жінці, а його адвокат подав клопотання про умовному призупинення справи. Представник підприємця підкреслив, що Енджей Ц. зізнався в пред'явлених йому звинуваченнях, а свою поведінку він пояснив «панікою». Адвокат також зазначив, що було підписано позасудову угоду з представником потерпілої українки. Сторони зобов'язалися зберігати в таємниці її умови. Заяву захисту підтримав уповноважений громадянки України, а вона відбитками пальців підписала заяву про те, що «не вимагає переслідування і покарання Енджея Ц., тому що вона з ним примирилася».

Суд у Сьрода-Вєлькопольського постановив умовно припинити кримінальне провадження з випробувальним терміном до двох років. Однак суддя підкреслив, що зібраний доказовий матеріал, як і пояснення обвинуваченого, не залишають сумнівів, що чоловік порушив закон.

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