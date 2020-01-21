Кількість загиблих при пожежі в дерев'яному житловому будинку в Томській області (РФ) зросла до 11

Моторошне НП сталася в селищі Причулымский asinovskogo повіт. Про це повідомили в прес-службі МНС Росії. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

За даними екстрених служб, постраждали дві людини, яким вдалося покинути будинок самостійно. Їм надали допомогу амбулаторно.

Всього в згорілому будинку на території приватної пилорами проживали 12 працівників лісозаготівельної компанії ТОВ "Грінвуд". Вони були громадянами Узбекистану.

Інформація про пожежу в одноповерховому дерев'яному будинку в селищі Причулымский, за даними МНС, надійшло о 23:10 за Києвом. На момент прибуття першого підрозділу будинок був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі склала 208 кв. метрів. Відкрите горіння ліквідовано. В екстрених службах повідомили, що в результаті пожежі сталося обвалення покрівлі.

Порушено кримінальну справу за статтею "заподіяння смерті з необережності двом і більше особам".

В пожаре в Томской области число жертв достигло 11 человек. Предварительно, пожар произошёл на территории местной пилорамы. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. pic.twitter.com/D3HwJuEk50 — ФедералПресс (@FederalPress) January 21, 2020

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін ледь не згорів живцем зі своїми дочками в будинку під Санкт-Петербургом.

Про це стало відомо завдяки німецькому журналісту Олександру Рару, який написав книгу "Володимир Путін. Німець в Кремлі". За його словами, трагедія могла статися в далекому 1996 році, хоча про це раніше мовчали.

Автор книги згадує, що трагедія сталася в момент, коли президент РФ відпочивав з друзями в сауні.

"Я особисто запитав у нього, чи правдива ця історія, і він підтвердив. Путін був з друзями в сауні, коли будинок почав горіти. Він вбіг на другий поверх, де спали його дочки, і виніс їх, скинув вниз на руки друзям. Він врятував їм життя", – йдеться у книзі німецького журналіста.

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