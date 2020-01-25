Потужний землетрус застав зненацька місцевих жителів

Як передає Politeka.net, про це пишуть місцеві ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що трагедія, яка забрала життя декількох людей, сталася вчора, 24 січня, на сході Туреччини.

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Зокрема, сильний землетрус був зафіксований в 20:15 за місцевим часом в районі населеного пункту Сиврице (провінція Елязиг).

За інформацією місцевої влади, район атакував землетрус силою 6,8 балу за шкалою Ріхтера. 

Як заявив глава МВС Туреччини, в результаті землетрусу загинули як мінімум 15 осіб, постраждало понад 300 осіб. Рятувальники також стверджують, що з-під завалів вони намагаються дістати близько 30 місцевих жителів.

"Сивріце дуже серйозно постраждав, ми направили наші рятувальні команди в регіон", – додав глава Міноборони Туреччини Хулуси Акар і заявив, що землетрус в регіоні зруйнував кілька будинків.

Варто відзначити, що потужні підземні поштовхи також були зафіксовані фахівцями в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані.

Раніше ми розповідали про те, що руйнівна стихія атакувала столицю. 12 січня влада Філіппін приступили до евакуації трьох населених пунктів у провінції Батангас з населенням понад 80 тисяч осіб після того, як вулкан Тааль викинув стовп попелу заввишки в один кілометр.

Місцеві телеканали оголосили евакуацію в трьох містах – Сан-Ніколаса, Балеті та Талісае. Користувачі мережі просять молитися за філіппінців, які постраждали із-за виверження вулкана Тааль.

«В даний час вулкан Тааль на Філіппінах вивергається. Сподіваємося і молимося, щоб заподіяний збиток був мінімальним, і щоб всі залишалися безпеки», – пишуть в мережі очевидці.

Нагадаємо, самий жаркий російський курорт засипало снігом, такого не було десятки років

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Також Politeka повідомляла, що стихія атакувала країну, багато загиблих