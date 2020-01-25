Потужний землетрус застав зненацька місцевих жителів
Як передає Politeka.net, про це пишуть місцеві ЗМІ (
Відомо, що трагедія, яка забрала життя декількох людей, сталася вчора, 24 січня, на сході Туреччини.
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Зокрема, сильний землетрус був зафіксований в 20:15 за місцевим часом в районі населеного пункту Сиврице (провінція Елязиг).
За інформацією місцевої влади, район атакував землетрус силою 6,8 балу за шкалою Ріхтера.
Як заявив глава МВС Туреччини, в результаті землетрусу загинули як мінімум 15 осіб, постраждало понад 300 осіб. Рятувальники також стверджують, що з-під завалів вони намагаються дістати близько 30 місцевих жителів.
"Сивріце дуже серйозно постраждав, ми направили наші рятувальні команди в регіон", – додав глава Міноборони Туреччини Хулуси Акар і заявив, що землетрус в регіоні зруйнував кілька будинків.
Варто відзначити, що потужні підземні поштовхи також були зафіксовані фахівцями в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані.
Раніше ми розповідали про те, що руйнівна стихія атакувала столицю. 12 січня влада Філіппін приступили до евакуації трьох населених пунктів у провінції Батангас з населенням понад 80 тисяч осіб після того, як вулкан Тааль викинув стовп попелу заввишки в один кілометр.
Місцеві телеканали оголосили евакуацію в трьох містах – Сан-Ніколаса, Балеті та Талісае. Користувачі мережі просять молитися за філіппінців, які постраждали із-за виверження вулкана Тааль.
«В даний час вулкан Тааль на Філіппінах вивергається. Сподіваємося і молимося, щоб заподіяний збиток був мінімальним, і щоб всі залишалися безпеки», – пишуть в мережі очевидці.
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