Інцидент стався в Молдові. Дипломата відсторонили від обов'язків, ведеться слідство

Правоохоронці встановили, що в ніч з 4 на 5 лютого в місті Бельци двоє чоловіків 37 і 38 років зґвалтували 17-річну дівчину. Одного з нападників затримали на 72 години, а іншого відпустили через дипломатичну недоторканість. Про дівчину відомо те, що вона з неповної сім'ї, її мати знаходиться за кордоном на заробітках, пишуть місцеві ЗМІ.

Пізніше стало відомо ім'я співробітника консульства України, якого підозрюють у зґвалтуванні - Олександр Сторожук. Згідно з офіційними даними, його вже відсторонили від роботи.

"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови повідомило посольству України про проведення слідчих дій компетентними органами цієї держави з метою перевірки заяви, що надійшла від громадянки Республіки Молдова, про вчинення щодо неї злочину консулом України в Бельцях", - прокоментували в МЗС України.

Раніше ми повідомляли, з'явилися подробиці моторошного подвійного вбивства, яке сталося 31 грудня минулого року у Подільському районі Києва. В орендованій квартирі виявили спотворені тіла двох дівчат.

Мати однієї з убитих в ефірі ток-шоу "Стосується кожного" розповіла, як прийшла в шок від побаченого, коли її запросили на ідентифікацію тіла.

За її словами, голова і обличчя дочки було повністю в крові, ліве око підбите, в районі серця наскрізна рана. Також на її тілі частково в кількох місцях була зрізана шкіра.

Примітно, що одна із загиблих дівчаток Марія вела щоденник, в якому описала "майбутнє вбивство". З цього виходить, що вона знала своїх майбутніх душогубів.

"Нас з чоловіком спіткало велике горе. Нашу єдину доньку вбили по-звірячому. Перед тим її ще катували. Ми хочемо знати, хто це зробив, за що і чому її знайшли в тій проклятій квартирі в шафі. Я жила в селі, а Марічка в Києві. Ми не бачилися з нею певний проміжок часу. Вона постійно була на роботі, і не могла приїхати...", - поділилася мати однієї з убитих.

Нагадаємо, вбивство дівчат у Києві: тіла знайшли на балконі, деталі розправи і фото підозрюваних.

Як повідомляла Politeka, бездиханне тіло виявили біля нічного клубу в Києві: "нанесли удар прямо в...".