Колишній нардеп Надія Савченко показала, що з нею сталося на березі Північного Льодовитого океану
Надія опублікувала відео, на якому вона в червоному платті нижче колін, босоніж йде по крижина до океану, щоб проплисти. Спочатку Савченко не вирішувалася зануритися, але потім зайшла у воду і пропливла. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку екс-нардепа. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Якщо ти вже на краю, не втрачай мить. Північний Льодовитий океан", - підписала ролик Савченко.
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Українці встигли залишити кілька коментарів під відео:
"Незрозуміло, навіщо це? Те, що вона сильна людина, ми і так знаємо. Я вважаю, що лізти у воду в шторм, як мінімум, не розумно", "Бережіть себе, Надія, будь ласка", "Пощастило, а то касатки могли потягти і зжерти", "Напевно забула купальник", "Як вона туди потрапила", "Що це було", "Дві стихії".
Додамо, що на відео можна також побачити якогось звіра в хвилях. У соцмережі припустили, що Савченко пішла не купатися, а рятувати його.
«Там, у воді, якийсь звір, схожий на собаку. Надія побачила його і спробувала врятувати»,«Так, мені теж так здалося. Напевно, море забрало його», «Дуже шкода тваринку ...» - пишуть коментатори.
Раніше ми повідомляли, що Надія Савченко насмішила українців своїм новим несподіваним іміджем.
Колишній народний депутат зараз веде свою передачу на телеканалі ZIK. Судячи з усього, разом з місцем роботи Савченко вирішила змінити свій імідж. Так, на одному з недавніх ефірів вона раптом перейшла від бесід з політиками до розмов з нумерології.
«Надюха Савченко змінює імідж: замість звичних Олени Бондаренко та Олени Лукаш запросила ворожок: у студії сьогодні були "астролог, психолог-нумеролог Ірина Орлова і практикуючий консультант з діагностики та корекції долі Тетяна Карапетян», - повідомив він.
Повідомлялося, що одіозна Надія Савченко засвітилася в компанії соратників втік з країни екс-президента Віктора Януковича.
Екс-нардеп несподівано для багатьох зустрілася з колишнім міністром юстиції Оленою Лукаш і колишнім депутатом Оленою Бондаренко.
Нагадаємо, Савченко вказала на перемогу України в переговорах з Росією
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