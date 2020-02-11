Колишній нардеп Надія Савченко показала, що з нею сталося на березі Північного Льодовитого океану

Надія опублікувала відео, на якому вона в червоному платті нижче колін, босоніж йде по крижина до океану, щоб проплисти. Спочатку Савченко не вирішувалася зануритися, але потім зайшла у воду і пропливла. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку екс-нардепа. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо ти вже на краю, не втрачай мить. Північний Льодовитий океан", - підписала ролик Савченко.

Українці встигли залишити кілька коментарів під відео:

"Незрозуміло, навіщо це? Те, що вона сильна людина, ми і так знаємо. Я вважаю, що лізти у воду в шторм, як мінімум, не розумно", "Бережіть себе, Надія, будь ласка", "Пощастило, а то касатки могли потягти і зжерти", "Напевно забула купальник", "Як вона туди потрапила", "Що це було", "Дві стихії".

Додамо, що на відео можна також побачити якогось звіра в хвилях. У соцмережі припустили, що Савченко пішла не купатися, а рятувати його.

«Там, у воді, якийсь звір, схожий на собаку. Надія побачила його і спробувала врятувати»,«Так, мені теж так здалося. Напевно, море забрало його», «Дуже шкода тваринку ...» - пишуть коментатори.

Якщо вже ти на краю світу, то не втрачай мить! Північний Льодовитий океан. Н.С. Gepostet von Надія Савченко am Montag, 10. Februar 2020

Раніше ми повідомляли, що Надія Савченко насмішила українців своїм новим несподіваним іміджем.

Колишній народний депутат зараз веде свою передачу на телеканалі ZIK. Судячи з усього, разом з місцем роботи Савченко вирішила змінити свій імідж. Так, на одному з недавніх ефірів вона раптом перейшла від бесід з політиками до розмов з нумерології.

«Надюха Савченко змінює імідж: замість звичних Олени Бондаренко та Олени Лукаш запросила ворожок: у студії сьогодні були "астролог, психолог-нумеролог Ірина Орлова і практикуючий консультант з діагностики та корекції долі Тетяна Карапетян», - повідомив він.

Повідомлялося, що одіозна Надія Савченко засвітилася в компанії соратників втік з країни екс-президента Віктора Януковича.

Екс-нардеп несподівано для багатьох зустрілася з колишнім міністром юстиції Оленою Лукаш і колишнім депутатом Оленою Бондаренко.

Нагадаємо, Савченко вказала на перемогу України в переговорах з Росією

А ще Politeka писала, що Савченко в спідниці засвітила зайве прямо перед президентом

Також Politeka повідомляла, що одіозну Савченко покликали заміж



