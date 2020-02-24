Туристи не виходять на зв'язок

Група туристів зникла у Карпатах в районі гори Петрос

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба обласної ДСНС.

Повідомляється, що НП сталася вчора ввечері, 23 лютого, у Рахівському районі.

За інформацією рятувальників, п'ятеро туристів вийшли з села Кваси в напрямку гори Петрос. Четверо з них (1993, 1994, 1996 і 2000 років народження) — жителі Києва, а керівник групи — з Кременця Тернопільської області.

У прес-службі відомства додали, що зниклих вчора ввечері туристів шукали 10 рятувальників з відділення Рахівської гірничо-пошукової рятувальної групи.

Але пошукові роботи довелося зупинити через складні погодні умови: рятувальники зірвали два снігових карниза, тому робота була припинена о 5:00 ранку.

Через якийсь час на зв'язок вийшов координатор групи і заявив, що від відокремився від туристів і рухається в бік села Богдан Рахівського району.

«В 06:00 24 лютого пошукові роботи відновлені, зараз рятувальники рухаються в сторону ймовірного місця перебування туристів. Зв'язок з заблудлими відсутня», — підкреслили в прес-службі відомства.

Раніше ми розповідали про те, що нищівна лавина обрушилася на трасу в Туреччині. НП сталася ще на початку лютого.

Перша лавина накрила дорогу приїхали рятувальники почали діставати похованих людей під снігом. Через кілька годин на місце рятувальних робіт зійшла ще одна лавина. На поточний момент відомо про 38 загиблих і 53 постраждалих людей. Подія трапилася в турецькій провінції Ван.

Також ми повідомляли, що як мінімум тринадцять людей загинули, десятки рятувальників зникли безвісти після декількох ударів снігових лавин на сході Туреччини.

У той час як на місці розгорнулася масштабна рятувальна операція з пошуку зниклих без вести, друга зійшла лавина. Десятки турецьких рятувальників виявилися накриті сніговою стихією, вісім людей загинули.

Нагадаємо, Лавина накрила туристів на популярному курорті

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