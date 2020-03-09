Страшна дорожно-транспортна пригода сталася з автобусом, в якому їхали підлітки-спортсмени

За неофіційною інформацією, загинули сім чоловік, включаючи водія.

Інцидент стався 8 березня в Мексиці. Близько 2:20 годин ночі за місцевим часом, на шосе в штаті Сонора. В автобусі перебували юні боксери віком від 13 до 17 років, які їхали зі змагань.

Повідомляється, що загинули п'ятеро боксерів і тренер Джонатан Орос. Ще 25 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Поліція почала розслідування трагедії. За попередньою версією, водій автобуса втратив керування, з'їхав з дороги, і машина перекинулася.

Раніше повідомлялося, що автобус із юними футболістами розбився в жахливому ДТП. Страшна аварія сталася вранці 29 лютого.

автобус, що перевозив дитячу футбольну команду "Нафтовик", потрапив у ДТП на території Ульяновської області. За попередньою інформацією, водій транспортного засобу не впорався з керуванням і автобус, переповнений дітьми, злетів з дороги в кювет і перекинувся.

Відомо, що в результаті аварії постраждали 10 осіб, серед них лише один дорослий - інші діти. Одному з потерпілих відірвало руку.

На момент аварії в салоні автобуса перебувало 29 осіб: 26 дітей і три тренери.

Раніше ми розповідали про те, що в аварії розбилося українська королева краси. Переможниця вінницького конкурсу краси, дочка впливового політика Вінницької області Аліна Шамалюк потрапила в аварію.

Наголошується, що аварія сталася в ніч з 22 на 23 лютого у Вінниці. Біла Honda, на якій пересувалися молоді люди, жорстко врізалася в дерево.

Нагадаємо, що автобус з людьми потрапив у ДТП: «відпали колеса», фото.

Як повідомляла Politeka, автобус з пасажирами потрапив у ДТП у центрі столиці: відео інциденту.

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